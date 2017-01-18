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Директор ГТРК «Орел» Николай Куревин встретился с руководителями и специалистами пресс-служб оперативных ведомств региона

2017 год - юбилейный для нашей телерадиокомпании. ГТРК «Орел» отмечает 50-летие. Официальный старт мероприятиям уже дан.

ОГТРКДиректор ГТРК «Орел» Николай Куревин встретился с руководителями и специалистами пресс-служб оперативных ведомств, а также городской и областной власти. Николай Куревин поблагодарил пресс-службы за содействие в создании объективного информационного поля региона. 
 
Весь год мы не только будем принимать поздравления, но и оперативно доносить до телезрителей информацию, как и делаем это уже на протяжении полувека. Профессиональной дружбе наших корреспондентов с экстренными ведомствами и гражданскими службам региона не мало лет. 
Сергей Тюрин, начальник управления пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы администрации Орловской области: «Это самое объективное СМИ. Вы же доходите до самой глубинки. Все отдаленные места, районы - вы туда приходите, вас видят, слышат. Самое главное, что вы помогаете решать людские проблемы». 
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГО МЧС России по Орловской области: «Если что-то случится, человек должен максимально быстро получить честную, выверенную, лаконичную информацию для того, чтобы знать, как спасти себя и своих близких. Корреспонденты ГТРК «Орел» четко понимают задачу, понимают, о чем они рассказывают, сами зачастую являются еще большими специалистами в вопросах безопасности, этот момент и важен».
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Много совершается преступлений различного рода на территории области, для нас важна профилактика. И, конечно же, журналисты ГТРК «Орел» преподносят эту тему на высоком уровне, всегда доступно, и они изучают любую проблему со всех сторон. И самое главное, что нас видят по всей области». 
Сегодня ГТРК «Орёл» - это телевизионное вещание высокого качества. Более 400 часов в год на федеральном канале «Россия», более 200 часов на Российском информационном канале «Россия 24» и более 600 часов в год на «Радио России». Сайт «Орловское информбюро» в сутки посещают несколько тысяч уникальных пользователей. Наибольшей популярностью пользуются информационные выпуски программы «Вести. Орёл».



Надежда Невматулина
18 января 2017 года



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