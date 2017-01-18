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среда
18.01.2017
19:24:48
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Регион не застрахован от второй волны гриппа. Посещаемость поликлиник и школ – на особом контроле врачей.
- Комиссии АТК за нечищеные дворы составили 30 предписаний для управляющих компаний города Орла.
- Орловскую молодежь лишили культурного центра. За 20 миллионов рублей.
- Особенный день для верующих. Сегодня – Крещенский Сочельник.
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