Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Регион не застрахован от второй волны гриппа. Посещаемость поликлиник и школ – на особом контроле врачей. - Комиссии АТК за нечищеные дворы составили 30 предписаний для управляющих компаний города Орла. - Орловскую молодежь лишили культурного центра. За 20 миллионов рублей. - Особенный день для верующих. Сегодня – Крещенский Сочельник.

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Вести. Орёл

18 января 2017 года





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