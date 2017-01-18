Новости версия для печати За минувшие сутки в ДТП на дорогах Орловской области пострадали три человека За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 47 ДТП.



Как сообщила старший инспектор по пропаганде региональной Госавтоинспекции Наталья Дудина, в двух ДТП пострадали три человека.



17 января в 10.15 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат», напротив дома 28 по улице 60 лет Октября допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате столкновения две женщины - пассажиры автомобиля «ВАЗ-2114» - получили телесные повреждения.



17 января в 18 часов водитель, управляя автомобилем ГАЗ, двигался по улице Карачевская и в районе дома 61 не справился с управлением и допустил наезд на автомобили «АУДИ-100» и автомобиль «Порш». В результате ДТП водитель автомобиля «Порш» получил телесные повреждения.



Следует напомнить, что в регионе продолжаются рейды по выявлению нетрезвых водителей. Они проходят каждый день. За прошедшие сутки задержано 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще двое автомобилистов отказались пройти медицинское освидетельствование.





Юлия Сулим

18 января 2017 года





На главную страницу





