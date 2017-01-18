Новости версия для печати В Ливнах открылся епархиальный склад гуманитарной помощи «Ковчег» Его цель – разовая помощь нуждающимся, а также - систематическая поддержка целевой группы просителей: кризисных беременных, одиноких мам, многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



По мнению организаторов, такая поддержка позволит сохранить жизнь детям, чьи мамы настроены на искусственное прерывание беременности. Кроме того центр на какое-то время обеспечит жизненно необходимыми вещами детей из малоимущих и неполных семей, станет профилактической мерой по предотвращению социального сиротства в Ливенско-Малоархангельской епархии.











Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





Юлия Сулим

18 января 2017 года





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