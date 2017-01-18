Заместитель полпреда президента России Мурат Зязиков посетил Орловскую область

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Заместитель полпреда президента России Мурат Зязиков посетил Орловскую областьСегодня в рамках визита он встретился с губернатором региона Вадимом Потомским.
Мурат Зязиков и Вадим Потомский обсудили итоги 2016 года. Особое внимание уделялось тому, как в регионе исполнятся указы президента, а также обращениям орловцев в приемную президента.
В Орловской области планируют провести совещание с привлечением регионов-соседей для того, чтобы изучить опыт работы общественных приёмных.
Мурат Зязиков, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО: «Очень важно, чтобы все заявления, все обращения граждан вовремя рассматривались. Сегодня можно сказать, что приемная Президента Российской Федерации в Орловской области работает эффективно и системно».
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