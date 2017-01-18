Новости версия для печати Заместитель полпреда президента России Мурат Зязиков посетил Орловскую область Сегодня в рамках визита он встретился с губернатором региона Вадимом Потомским.



Мурат Зязиков и Вадим Потомский обсудили итоги 2016 года. Особое внимание уделялось тому, как в регионе исполнятся указы президента, а также обращениям орловцев в приемную президента.

Мурат Зязиков, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО: «Очень важно, чтобы все заявления, все обращения граждан вовремя рассматривались. Сегодня можно сказать, что приемная Президента Российской Федерации в Орловской области работает эффективно и системно». В Орловской области планируют провести совещание с привлечением регионов-соседей для того, чтобы изучить опыт работы общественных приёмных.





Татьяна Напольских

18 января 2017 года





На главную страницу





