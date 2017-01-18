Новости версия для печати Орловские каратисты завоевали 4 золотых медали на международных соревнованиях, проходивших в Эстонии Всего спортсмены пополнили копилку восемью наградами.



Турнир международного уровня "Estonian Оpen" состоялся в Таллине 14 января. На нем собралось 450 участников из восьми разных стран. Команду "Орел-Карат" представляли 8 человек. По итогу соревнований нашим спортсменам удалось завоевать 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы, сообщает сайт ДЮСШ "Орёл-Карат".



Чемпионом в абсолютной весовой категории стал Арсен Меграбян. Он победил каратистов из Литвы, Швеции, Латвии, а в полуфинале и в финале - спортсменов из Санкт-Петербурга. Александр Калинин выиграл золото в категории мужчины – 84 кг, победив спортсменов из Эстонии, Финляндии, Швеции, а в финале – из Латвии. Еще одно золото завоевал Асиман Мамедов, для которого турнир в Эстонии стал подготовкой к молодежному Первенству Европы. Высшая награда заслуженно досталась Вячеславу Федотову, который выступил в категории 12-13 лет. Он победил каратистов из Литвы, Эстонии и Латвии в финале.



В списке призеров соревнований – также орловцы Валерий Федотов, Никита Голиков и Сергей Калинин.





Юлия Сулим

18 января 2017 года





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