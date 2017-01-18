Новости версия для печати Вирусы простуды и гриппа вновь активизировались За первую рабочую неделю в поликлиники обратилось около 4,5 тысяч человек. Для сравнения: на новогодних праздниках этот показатель был чуть больше полутора тысяч.



Рост заболеваемости связан и с тем, что закончились школьные каникулы - в структуре заболевших дети составляют 60%, и с тем, что начались обычные рабочие будни у взрослых.



Впрочем, в региональном Роспотребнадзоре особо отметили, что во всех возрастных группах показатель заболеваемости ниже эпидемического порога.

Екатерина Яшкина, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу остается нестабильной. Мы, в том числе, регистрируем при проведении эпидемиологического мониторинга циркуляцию на территории области вирусов гриппа, в основном, вируса грипп А, но появился и вирус гриппа В. И поэтому комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается». В Роспотребнадзоре совместно с департаментами здравоохранения и образования проводят ежедневный мониторинг ситуации. Продолжает работать «горячая линия», посвященная гриппу и простудам. Номер телефона «горячей линии» Роспотребнадзора 42-37-75. Задавать вопросы и получить ответы можно в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13:00 до 13:45.





Татьяна Напольских

18 января 2017 года





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