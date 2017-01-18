Новости версия для печати Орёл готов к Крещению Считанные часы остались до этого праздника. В храмах уже звучит божественная литургия, некоторые горожане уже опробовали купели, а медики и спасатели уже заступили на дежурство. Купаться в этом году орловцы будут на привычном месте – в Орлике, рядом со спорткомплексом «Труд».



Безопасность превыше всего, поэтому ей посвятили весь сегодняшний день. Главная орловская купель всем требованиям соответствует. На её оборудование ушло больше 4 часов. Первый шаг: подготовили прорубь. Это было сложнее всего.



Предварительная оценка толщины льда – 20 сантиметров. С одной стороны это может гарантировать безопасный массовый выход людей на лёд. Но с другой стороны, толщина льда не везде может быть одинаковой, поэтому лучше не толпиться. Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области: «Вдоль всего пути до купели будут стоять спасатели. И около купели тоже. Но большое количество людей находиться на льду одновременно не должно. Чтобы обезопасить тех, кто в прорубь в данный момент не окунается». Водолазы обследовали дно. Всё чисто. Глубина безопасна. Дополнительно был установлен защитный каркас, обтянутый сеткой, в начале которого - лестница для погружения в воду.



Её уже опробовала Римма Васильчук – морж со стажем.

Римма Васильчук, председатель «Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Аквайс-спорта России»: «Друзья мои, наслаждайтесь жизнью! Захотели – окунайтесь! Наслаждайтесь и наполняйтесь здоровьем!». Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды. Всего в регионе выбрано 32 места для крещенских купаний. Роспотребнадзор взял пробы воды в 40 источниках и 29 купелях.

Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «По результатам лабораторных исследований все пробы воды, как водоемов, так и питьевой воды, соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям». Уже этой ночью купель у спорткомплекса «Труд» посетит не одна сотня орловцев. В прошлом году сюда на Крещенское купание пришло больше 2000 человек. Больше всех это радует священнослужителей, потому что люди тянутся к богу. Церкви, кстати, тоже заняты подготовкой. Сегодня православные храмы отмечают Крещенский Сочельник. Служатся божественные литургии, звучат молитвы о всех страждущих.

Олег Анохин, клирик Храма Смоленской иконы Божией Матери г. Орла: «Также в этот день происходит освящение крещенской воды. Но праздновать в этот день ещё рановато». В Орле медики и спасатели начали дежурить у купели сразу после завершения подготовительных работ. Там они останутся до поздней ночи. Поэтому о безопасности можно не переживать. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, гипертоникам, больным эпилепсией и беременным женщинам от обряда лучше отказаться, советуют врачи.





Антон Киселёв

18 января 2017 года





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