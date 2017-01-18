Новости версия для печати Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям многофункционального медицинского центра в Орле Речь идет о людях, нанятых на работу компанией «АСК Инжиниринг».



В понедельник возле долгостроя, который называют «Титаник», его работники провели акцию протеста. Люди требовали выплатить долги и вернуть им трудовые книжки. Материалы о нарушении руководством «АСК Инжиниринг» прав работников поступили в СКР в конце прошлого года и подтвердились в ходе доследственной проверки.

Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «По данным следствия установлено, что неустановленное лицо из числа руководства филиала ООО «АСК Инжиниринг» за период с 1 августа по 31 октября 2016 года не выплачивала заработную плату 157 работникам вышеуказанной организации. Общая сумма невыплаты заработной платы превысила 5 млн. рублей. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Назначаются судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств нарушения прав и законных интересов работников предприятия»





Иван Суверин

18 января 2017 года





На главную страницу





