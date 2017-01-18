Новости версия для печати Очередной факт социального мошенничества предстоит расследовать полицейским в Советском районе Орла Пенсионерка, которой на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, отдала аферистам все свои сбережения – 42 тысячи рублей.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские называют схему совершения преступления абсолютно незатейливой и добавляют: ни один коррупционер в погонах не решится обсуждать условия криминальной сделки по телефону. Звонок о том, что родственник попал в ДТП или участвовал в драке, и для решения проблемы нужны деньги - стопроцентный обман.





Иван Суверин

18 января 2017 года





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