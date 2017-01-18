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В орловской школе робототехники юные инженеры создают «умные» машины

Вместе с преподавателями учащиеся не только разрабатывают многофункциональные машины, но и заставляют их с помощью компьютерных программ работать самостоятельно.

Школа робототехники при Госуниверситете имени Тургенева появилась чуть больше года назад. Особых критериев при поступлении к ребятам не предъявляется, главное - желание заниматься техническим творчеством в такой высокотехнологичной отрасли как робототехника.
Денис Шутин, руководитель школы робототехники: «Ребята пробуют себя, чтобы понять их это сфера или нет. Дальше они могут принять решение о продолжении обучения в рамках высшего образования».
Популярность школы растет. Если в первый набор было чуть больше 20 обучающихся, то заявки на второй подали уже в два раза больше ребят. Сейчас у новичков очень ответственный период. До областных соревнований по робототехники остался месяц. Чтобы занять призовые места, нужно хорошо подготовиться и все проработать до мелочей.




Оксана Гранн
18 января 2017 года



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