Новости версия для печати Губернатор области Вадим Потомский провел первый в 2017 году личный прием граждан Задать вопросы главе региона приехали жители Ливен, Хотынецкого района и Орла.



Ремонт жилья и переселение из аварийного, вопросы ЖКХ и социальной сферы - сегодня с такими обращениями пришли орловцы. В прошлом же году в адрес губернатора и членов правительства поступило 10 220 письменных заявлений, предложений и благодарностей, на личном приеме побывали более 1000 человек. Большая часть просьб решена положительно.





Надежда Невматулина

18 января 2017 года





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