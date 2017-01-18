Губернатор области Вадим Потомский провел первый в 2017 году личный прием граждан

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среда
18.01.2017
19:24:32
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Губернатор области Вадим Потомский провел первый в 2017 году личный прием гражданЗадать вопросы главе региона приехали жители Ливен, Хотынецкого района и Орла.
Ремонт жилья и переселение из аварийного, вопросы ЖКХ и социальной сферы - сегодня с такими обращениями пришли орловцы. В прошлом же году в адрес губернатора и членов правительства поступило 10 220 письменных заявлений, предложений и благодарностей, на личном приеме побывали более 1000 человек. Большая часть просьб решена положительно.
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