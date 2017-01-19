Новости версия для печати Одна из лучших молодых семей России живет в Орловской области Должиковы – в числе победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2016».



Конкурс организован впервые в рамках реализации концепции государственной семейной политики в России. Более трех сотен семей из всех регионов России приняли в нем участие. На звание лучших претендовали и те, кто только вступил в брак, и те, кто связан узами Гименея более полувека. Победителями стали 79 семей. Всего в конкурсе было пять номинаций.



Награждение прошло в Москве. Перед лучшими российскими семьями выступили звезды эстрады и детские коллективы.

В настоящее время Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, готовится издание почетной книги «Семья года. Россия, 2016 год» с информацией обо всех семьях-победителях Всероссийского конкурса.



Роману и Ларисе Должиковым чуть за тридцать, и у них двое детей. В книге, которая готовится к изданию, будет информация и про орловскую семью-победительницу.





Надежда Невматулина

19 января 2017 года





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