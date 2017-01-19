Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
19.01.2017
12:57:40
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Одна из лучших молодых семей России живет в Орловской области

Должиковы – в числе победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2016».

Конкурс организован впервые в рамках реализации концепции государственной семейной политики в России. Более трех сотен семей из всех регионов России приняли в нем участие. На звание лучших претендовали и те, кто только вступил в брак, и те, кто связан узами Гименея более полувека. Победителями стали 79 семей. Всего в конкурсе было пять номинаций.

Награждение прошло в Москве. Перед лучшими российскими семьями выступили звезды эстрады и детские коллективы.
В настоящее время Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, готовится издание почетной книги «Семья года. Россия, 2016 год» с информацией обо всех семьях-победителях Всероссийского конкурса.

Роману и Ларисе Должиковым чуть за тридцать, и у них двое детей. В книге, которая готовится к изданию, будет информация и про орловскую семью-победительницу.


Надежда Невматулина
19 января 2017 года



На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта