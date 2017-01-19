Новости версия для печати В Орловском академическом театре им. И.С. Тургенева пройдет спектакль памяти народного артиста России Анатолия Макарова Спектакль пройдет 20 января на малой сцене молодежной студии театра Сатиры ОГАТ им. И.С. Тургенева. Вниманию орловцев будет представлена постановка «Скряга из Саардама» по рассказу Джером К. Джерома.



Как сообщает orel-region.ru, Анатолий Макаров основал молодежный театр в 1978 году в стенах технического вуза. Четыре года назад театр расширил свои рамки. Была организована молодежная студия, которой сегодня руководит ученик Макарова Олег Галкин.





Орловское Информбюро

19 января 2017 года





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