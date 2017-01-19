Новости версия для печати В ливенском роддоме появилась новая медицинская техника Это и наркозно-дыхательное оборудование для беременных, и многофункциональный операционный стол, и, пожалуй, самое долгожданное – новый аппарат УЗИ для новорожденных.



Аппарат УЗИ для новорожденных обошелся в три миллиона рублей. Деньги были выделены из областного бюджета. Новая техника позволит обнаружить различные патологии у новорожденных на самых ранних стадиях, а значит, и ускорить их лечение. Теперь жителям Ливен и близлежащих населенных пунктов не придется ездить за таким обследованием в областной центр.





Ольга Селиверстова

19 января 2017 года





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