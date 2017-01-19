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Роспотребнадзор продолжает следить за выполнением временной приостановки розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции

За время его действия в 15 торговых точках выявлено 1215 штук спиртсодержащей продукции.

Ее общий объем превысил 125 литров. Все это – лосьоны, косметические изделия, средства гигиены. Нарушители законодательства выявлены в не только в областном центре, но и в районах области. На запрещенную продукцию налажен арест, в отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.


Ольга Селиверстова
19 января 2017 года



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