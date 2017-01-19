Роспотребнадзор продолжает следить за выполнением временной приостановки розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции

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четверг
19.01.2017
12:57:48
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Роспотребнадзор продолжает следить за выполнением временной приостановки розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцииЗа время его действия в 15 торговых точках выявлено 1215 штук спиртсодержащей продукции.
Ее общий объем превысил 125 литров. Все это – лосьоны, косметические изделия, средства гигиены. Нарушители законодательства выявлены в не только в областном центре, но и в районах области. На запрещенную продукцию налажен арест, в отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.
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