Новости версия для печати Роспотребнадзор продолжает следить за выполнением временной приостановки розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции За время его действия в 15 торговых точках выявлено 1215 штук спиртсодержащей продукции.



Ее общий объем превысил 125 литров. Все это – лосьоны, косметические изделия, средства гигиены. Нарушители законодательства выявлены в не только в областном центре, но и в районах области. На запрещенную продукцию налажен арест, в отношении виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.





Ольга Селиверстова

19 января 2017 года





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