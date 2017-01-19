Новости версия для печати Орловские полицейские вновь готовятся принять «Студенческий десант» В течение нескольких дней те, кто собирается связать свою дальнейшую жизнь правоохранительными органами, да и просто интересующиеся, смогут своими глазами увидеть службу, которая «на первый взгляд как будто не видна».



Полицейские уже в четвертый раз приглашают в гости студентов. Ребятам показывают работу разных подразделений. Студентам в этом году обещают участие в работе народных дружин, встречу с руководителями управления по работе с личным составом, спортивные состязания, а для будущих стражей порядка – еще и викторину по Российскому законодательству.





Ольга Селиверстова

19 января 2017 года





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