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среда
18.01.2017
19:24:56
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Восемьдесят первый год работы может стать последним? Депутаты Орла обсудили опасность банкротства главного озеленителя города.
- В ожидании крещенского чуда. На Орлике вырубили иордань.
- «Титанические подсчеты». Орловские следователи заглянули в «зарплатные ведомости».
- Умные игрушки для умных детей. В школе робототехники учат – играючи.
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