Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Восемьдесят первый год работы может стать последним? Депутаты Орла обсудили опасность банкротства главного озеленителя города. - В ожидании крещенского чуда. На Орлике вырубили иордань. - «Титанические подсчеты». Орловские следователи заглянули в «зарплатные ведомости». - Умные игрушки для умных детей. В школе робототехники учат – играючи.





Вести. Орёл

18 января 2017 года





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