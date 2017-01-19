Новости версия для печати В Орле одним банкротом станет больше Если городские власти не найдут способа спасти муниципальное предприятие, то город лишится «Зеленстроя».



Сегодня депутаты Городского совета отметили: директора нет, главный бухгалтер уволился, долги и убытки растут, а значит, все признаки банкротства на лицо.



Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести. Орёл» на телеканале «Россия».









Алина Чабан

18 января 2017 года





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