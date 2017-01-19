В Орле одним банкротом станет больше

|
четверг
19.01.2017
1:01:35
|
|
В Орле одним банкротом станет большеЕсли городские власти не найдут способа спасти муниципальное предприятие, то город лишится «Зеленстроя».
Сегодня депутаты Городского совета отметили: директора нет, главный бухгалтер уволился, долги и убытки растут, а значит, все признаки банкротства на лицо.
Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести. Орёл» на телеканале «Россия».
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта