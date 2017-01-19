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Городские власти: спасти «Зеленстрой» или лишиться его?

Об этом говорили депутаты орловского Городского совета. На заседании комитета отметили: директора у предприятия нет, главный бухгалтер уволился, долги и убытки растут, а значит, все признаки банкротства на лицо.

Жители и гости города знают главную изюминку Орла – топиарные фигуры. Их летом можно встретить в каждом районе, сейчас они – в зимней спячке. «Зеленстрой» - предприятие со стажем: в прошлом году ему исполнилось 80 лет. Но этот год может стать переломным – муниципальное предприятие в предбанкротном состоянии.
 
Началось всё с совхоза «Коммунальник». Так назывался главный озеленитель. Оздоровить тогда ещё убыточное предприятие пытались с помощью продажи земли. Теперь в живописном месте - две высотки. А у совхоза «Коммунальник» - новое предприятие «Зеленстрой». О тех временах уже никто не вспоминает. Сотрудники готовятся к весне.
Татьяна Бородина, агроном МУП «Зеленстрой»: «У нас уже сделаны посевы. Мы уже посеяли где-то около 80 тысяч  на данный момент, будем сеять еще больше, потому что это – поэтапно».
Увы, объёмы уже не те. Если в прошлом году «Зеленстрою» выделялось 38 млн. рублей, то в 2017 - всего 18 млн.. Что-то пошло не так ещё два года назад. Сейчас – предел. Одномоментно предприятие покидают и директор Константин Федотов, и главный бухгалтер.
Татьяна Можина, и.о. генерального директора МУП г.Орла «Зеленстрой»: «По результатам финансовой деятельности будет проведена проверка, тогда и узнаем все. Я вторую неделю всего работаю, много чего не знаю, для себя открываю новое, хочу для себя понять, как вывести предприятие из кризиса».
Сумма долгов уже известна. Только за 9 месяцев  кредиторская задолженность – почти 28 млн., дебиторская -10 млн., и убыток – 9 млн. Масло в огонь подлил тот самый совхоз «Коммунальник», который на «Зеленстрой» подал в суд. Цифры шокировали городских депутатов. Народные избранники поинтересовались у представителей администрации, как те могли довести до такого состояние своё же муниципальное предприятие. Вопрос один: что делать?
Максим Лобов, начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации г.Орла: «Для горадминистрации сохранение предприятия более предпочтительно, но на сегодняшний момент могу сказать, что, лично для меня, полной картины и полной ясности, что происходит  на предприятии, нет».
Народные избранники не желают иметь в своём депутатском портфеле такую красную карточку в виде предприятия-банкрота. На февральской сессии ответ за «Зеленстрой» будет держать уже глава администрации. Ведь бывший директор предбанкротного предприятия как раз у главы в советниках. За информацией далеко ходить не надо. Тогда и станет ясно, спасёт ли город топиарные фигуры.





Алина Чабан
19 января 2017 года



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