Новости версия для печати У Пенсионного фонда Российской Федерации новый телефон «горячей линии» Теперь дозвониться до операторов call-центра можно по номеру 8 800 302 2 302.



Для граждан, проживающих на территории Российской Федерации, звонок бесплатный. По нему можно получить консультацию по различным вопросам, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда. Однако, на вопрос, требующий работы с документами, содержащий персональные данные сотрудники call-центра ответить не смогут.





Татьяна Курбатова

19 января 2017 года





На главную страницу





