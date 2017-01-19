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четверг
19.01.2017
12:57:51
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У Пенсионного фонда Российской Федерации новый телефон «горячей линии»Теперь дозвониться до операторов call-центра можно по номеру 8 800 302 2 302.
Для граждан, проживающих на территории Российской Федерации, звонок бесплатный. По нему можно получить консультацию по различным вопросам, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда. Однако, на вопрос, требующий работы с документами, содержащий персональные данные сотрудники call-центра ответить не смогут.
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