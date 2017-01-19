Новости версия для печати После обращения орловских активистов ОНФ в городскую администрацию восстановлено наружное освещение около школы №34 Проблему общественники обнаружили в ходе проведенного в декабре прошлого года мониторинга ОНФ «Учение – свет, а у школы – тьма».



По итогам проверки было направлено соответствующее обращение в администрацию Орла. «Органы власти услышали доводы активистов Народного фронта. В результате сейчас в темное время суток подступы к школе №34 полноценно освещаются. Дети теперь могут возвращаться с занятий и спортивных секций без вероятности получить в темноте травмы в результате падения», – отметила член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Орловской области Елена Крачнакова.





Татьяна Курбатова

19 января 2017 года





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