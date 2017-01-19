Расследование ДТП, в котором пострадала матушка Евфалия, передано следственному комитету

Тем же вечером в соцсетях появились призывы оказать посильную молитвенную помощь пострадавшей. Жизнь игуменьи действительно висела на волоске. Первую помощь монахине Евфалии, в миру Евгении Мастепановой, начали оказывать очевидцы ДТП.

Прямо с места происшествия пострадавшую монахиню отправили в реанимацию. Врачам удалось ее спасти, но вред здоровью был нанесен тяжелый. Пожилой клирик, который вез матушку в своем «Рено», не пострадал.

ДТП вызвало отклик у многих орловцев, причем, не только у верующих. С самого начала следователи сочли виновником происшествия водителя «Лады»: судя по спидометру, в населенном пункте он двигался со скоростью, в полтора раза превышающую дозволенную, и в итоге оказался на «встречке».

Для максимально объективной юридической оценки происшедшего материалы дела переданы в СКР.

Андрей Парамонов, старший следователь Орловского МСО СУ СК РФ по Орловской области: «В виду общественного резонанса данное уголовное дело было забрано из следственного отдела полиции по Орловскому району и передано в орловский межрайонный следственный отдел – уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта» под управлением водителя, 1988 года рождения, и автомобиля «Рено Сандеро Степвэй», в котором находилась монахиня Евфалия. В результате ДТП монахиня получила тяжкие телесные повреждения. Водителю «Лады» грозит до четырех лет лишения свободы».

У следователей есть основания полагать, что водитель «Лады Гранта» в момент ДТП управлял машиной, будучи нетрезвым. Однако это еще предстоит доказать. Традиционное освидетельствование было невозможно из-за повреждений, полученных водителем, а от забора крови в больнице он наотрез отказался.