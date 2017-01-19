Орловская медицина: успехи и проблемы

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четверг
19.01.2017
12:57:54
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Орловская медицина: успехи и проблемыСовместное заседание двух комитетов Облсовета – по здравоохранению и по взаимодействию со СМИ проходило на выезде. Депутаты, журналисты и медики собрались в поликлинике Советского района города Орла. Обсуждали организацию паллиативной помощи в регионе, меры по борьбе со СПИДом и некоторые актуальные законодательные вопросы. Однако основной темой разговора стала профилактика неинфекционных заболеваний.
Известно, что легче и дешевле предупредить заболевание, чем его лечить. Этому вопросу в области уделяется много внимания. Проводят профосмотры и диспансеризации, работают центры здоровья, проводятся все запланированные Минздравом мероприятия по снижению смертности населения. В частности, от сердечно-сосудистых заболеваний.
Принятые меры далии результат. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 3 %, от травм в ДТП - почти на 14%, даже летальность онкологических заболеваний вышла в минус. Однако больше всего радует снижение младенческой смертности.
Однако при проведении профилактики медики все-таки сталкиваются с проблемами, и на встрече с депутатами у них была возможность их озвучить.
Однако мероприятия проводятся регулярно. Наталья Петина продемонстрировала даже видеоотчет. Большие надежды в профилактике неинфекционных заболеваний и здорового образа жизни медицинское сообщество возлагает на сотрудничество со СМИ.
Наша телекомпания свой долг перед медицинским сообществом в профилактике заболеваний честно исполняет уже шесть лет. Еженедельно в эфир выходит программа «Пульс».
Также на встрече был развеян миф о том, что может быть закрыт Городской роддом на Посадской. Леонид Музалевский попросил представителей департамента здравоохранения встретиться с коллективом роддома и успокоить волнения.
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