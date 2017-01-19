Новости версия для печати Орловская медицина: успехи и проблемы Совместное заседание двух комитетов Облсовета – по здравоохранению и по взаимодействию со СМИ проходило на выезде. Депутаты, журналисты и медики собрались в поликлинике Советского района города Орла. Обсуждали организацию паллиативной помощи в регионе, меры по борьбе со СПИДом и некоторые актуальные законодательные вопросы. Однако основной темой разговора стала профилактика неинфекционных заболеваний.



Известно, что легче и дешевле предупредить заболевание, чем его лечить. Этому вопросу в области уделяется много внимания. Проводят профосмотры и диспансеризации, работают центры здоровья, проводятся все запланированные Минздравом мероприятия по снижению смертности населения. В частности, от сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что легче и дешевле предупредить заболевание, чем его лечить. Этому вопросу в области уделяется много внимания. Проводят профосмотры и диспансеризации, работают центры здоровья, проводятся все запланированные Минздравом мероприятия по снижению смертности населения. В частности, от сердечно-сосудистых заболеваний. Владимир Николаев, зам. начальника управления здравоохранения Департамента Здравоохранения Орловской области: «В Орловской области создана маршрутизация пациентов. Что это такое? Пациент с той или иной патологией, прежде всего это пострадавшие при ДТП, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, госпитализируются в профильные отделения или в профильные лечебные учреждения. В Орловской области работают три первичных сосудистых центра – на базе ЦРБ Ливенского района, Мценского района, на базе больницы скорой помощи им. Семашко, и региональный сосудистый центр на базе Областной клинической больницы. Медицинская помощь должна оказываться пациенту при заболевании вне зависимости от места его проживания». Принятые меры далии результат. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 3 %, от травм в ДТП - почти на 14%, даже летальность онкологических заболеваний вышла в минус. Однако больше всего радует снижение младенческой смертности. Сергей Ступин, зампред правительства Орловской области по социальной политике: «Сейчас у нас составляет младенческая смертность 6.6 примилле. Это очень хороший результат. Мы достигли очень хорошего результата в сравнении с 2015 годом». Однако при проведении профилактики медики все-таки сталкиваются с проблемами, и на встрече с депутатами у них была возможность их озвучить. Наталья Петина, главный врач поликлиники № 2: «Большая проблема с медициной в детских дошкольных и школьных учреждениях. Большая проблема, с каким состоянием здоровья дети приходят в школу – там 30% детей практически имеющие какую-то патологию, и большая проблема с тем, какой процент детей выходит больными из школы, таких становится уже около 80%. То есть, как сложно нам заниматься во взрослой поликлинике чисто профилактикой, когда мы получаем уже практически контингент достаточно больных людей и людей, у которых имеются значительные факторы риска». Однако мероприятия проводятся регулярно. Наталья Петина продемонстрировала даже видеоотчет. Большие надежды в профилактике неинфекционных заболеваний и здорового образа жизни медицинское сообщество возлагает на сотрудничество со СМИ. Александр Кондратьев, зам. главного врача больницы им. Боткина по взрослой поликлинике: «СМИ у нас любители показать не то, что какие-то грязные факты, а «интересные» факты из жизни- чаще всего идет: «отрезали руку, врачи убийцы». А нам нужна помощь, помощь от СМИ в пропаганде здорового образа жизни. Показывать надо хорошее, показывать здоровых людей, пропагандировать тот самый здоровый образ жизни». Наша телекомпания свой долг перед медицинским сообществом в профилактике заболеваний честно исполняет уже шесть лет. Еженедельно в эфир выходит программа «Пульс». Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике: «Смотрите программу «Пульс», где вы узнаете много нового и о здоровье, и о профилактике, о новых способах лечения и о том, что происходит в здравоохранении нашей области». Также на встрече был развеян миф о том, что может быть закрыт Городской роддом на Посадской. Леонид Музалевский попросил представителей департамента здравоохранения встретиться с коллективом роддома и успокоить волнения.





Елена Литинская

19 января 2017 года





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