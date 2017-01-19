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четверг
19.01.2017
18:59:48
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- С верой в Бога – в ледяную воду. В Крещенскую ночь в купели окунулись более 6 тысяч орловцев.
- «Ковчег» для нуждающихся. В Ливнах начал работать епархиальный склад гуманитарной помощи.
- " Недаром помнит вся Россия ". В областной библиотеке открылась новая выставка.
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