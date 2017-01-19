Новости версия для печати 6 лет тюрьмы за один поцелуй К такому наказанию в Орле приговорен житель Таджикистана. Все потому, что объектом страсти он выбрал 10-летнюю девочку.



Осужденный уже находится по месту отбывания наказания. Его апелляцию областной судебный орган отклонил. Как сообщили в СКР, на территории России фигурант уголовного дела находился законно на правах трудового мигранта. Мария Родионова, старший следователь МСО по Орловскому району СУ СК РФ по Орловской области: «Установлено, что лицом, совершившим данное преступление, оказался 30-летний гражданин республики Таджикистан, который выполнял строительные работы в доме потерпевшей. Установлено, что в мае 2016 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из сексуальных побуждений завел потерпевшую в подвал ее дома, где, используя беспомощное состояние, осознавая, что оказывает на нее негативное влияние, обнял ее, после чего поцеловал ее в рот, засунув свой язык. Действия обвиняемого были квалифицированы по статье 132 – иное насильственное действие сексуального характера. Судом обвиняемый был признан виновным в вышеуказанном преступлении, ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима». Наказание осужденный, вероятнее всего, будет отбывать в России, с просьбами об экстрадиции на родину он не обращался.





Иван Суверин

19 января 2017 года





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