Новости версия для печати В Крещенскую ночь в купели Орловщины окунулись больше шести тысяч верующих Таковы подсчёты сотрудников МЧС. Этот праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде. Но перед тем, как погрузиться в прорубь-иордань, для того, чтобы ощутить ту самую благодать, сошедшую с небес, верующие сначала приходят в храмы.



По преданию именно в этот день Иоанн Креститель в водах реки Иордань окрестил Иисуса Христа. И тогда произошло чудо: вся вода стала святой. Этот праздник называют ещё Богоявление.



Чтобы в праздник ощутить Божью благодать, верующие приходят в храмы. Набирают освящённую воду и только потом отправляются в купель.



Ровно в полночь после молитвы, вся вода становится освящённой. Считается, что именно в эту крещенскую ночь она приобретает целебные свойства. Одним из первых в прорубь-иордань окунулся глава орловской администрации Андрей Усиков.

Андрей Усиков, глава администрации Орла: «Пускай Господь Бог хранит наш Орел, нашу Россию и веру православную , и дарует многие и благие лета». Как по волшебству, в небе рассыпаются звезды, крещенский морозец в минус десять, температура воды падает до 2 градусов. Но и это никого не останавливает.



Многие считают, что раз в году, в крещенскую ночь достаточно окунуться в проруби три раза, чтобы смыть грехи. За этим сюда и приходят многие. Однако, помогает вода только тем, кто верит. Но сначала, нужно покаяться и только затем, трижды перекрестившись войти в воду, тогда душа и очистится. Иначе это называют закаливанием.



За очередью, которая растянулась на несколько десятков метров, наблюдают стражи правопорядка. Всё проходит спокойно. Спасатели считают каждого окунувшегося.

Виктор Степных, главный государственный инспектор по маломерным судам Орловской области: «На месте купания спасателей привлечено 14 человек, 4 человека – государственных инспекторов по маломерным судам, 14 человек – сотрудников полиции, то есть, порядок обеспечивается полностью». Спасатели не ожидали большого наплыва людей, рассчитывали, что посещаемость купелей будет на уровне прошлого года – три тысячи человек. Но полночный ажиотаж ещё долго не спадал, и к утру в купелях области окунулись 6 236 человек.





Алина Чабан

19 января 2017 года





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