Новости версия для печати Карусель как орудие преступления В Орловской области впервые предстанет перед судом владелец детского аттракциона. По его вине, считают следователи, весной 2015 года был травмирован ребенок.



При входе в фойе Орловского межрайонного следственного отдела может показаться, что у сотрудников ностальгия по детству. Однако для следователей эта карусель – не аттракцион, а вещественное доказательство, надо признать, весьма громоздкое, от того и размещено в холле. Скоро от него можно будет избавиться - следствие по делу завершено.

Андрей Парамонов, старший следователь Орловского МСО СУ СК РФ по Орловской области: «Жительница города Болхова, малолетняя девочка, каталась на карусели, но из-за неправильной установки и рассадки пассажиров по данной карусели, произошло падение карусели, в результате чего ребенок получил телесные повреждения. Уголовное дело закончено и направлено в суд. Лицо, которое допустило нарушение, повлекшее повреждения у девочки, - это индивидуальный предприниматель, который осуществлял данные услуги». Следствие пришло к выводу: причиной ЧП стала не конструкция карусели, а ее неверная эксплуатация.



В качестве доказательства вины предпринимателя сотрудники СКР предприняли следственный эксперимент. Три сиденья карусели подряд загрузили балластом общим весом 125 килограммов. При включении опоры аттракциона пошли «в отрыв»



Результаты эксперимента пришлось признать и подозреваемому.



Обвинения предпринимателю сформулированы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание, которое она предусматривает, два года лишения свободы.





Иван Суверин

19 января 2017 года





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