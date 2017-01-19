Новости версия для печати Гособвинение потребовало для орловского бизнесмена Сергея Будагова восемь лет строгого режима Кроме срока, требуется и еще и оплата штрафа в 350 миллионов рублей.



Сергей Будагов обвиняется в попытке дать пятимиллионную взятку главе департамента имущества и землепользовании области. Предметом криминального торга, по версии правоохранителей, было сохранение земельных участков под павильонами «Родное село». Еще на первом судебном заседании Будагов заявил, что невиновен. Деньги, которые следствие считает взяткой, якобы предназначались для передачи чиновнику в долг – такова позиция защиты подсудимого. Приговор по делу Будагова ожидается 6 февраля.





Иван Суверин

19 января 2017 года





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