Новости версия для печати На развитие культуры в Орле выделено 10 миллионов рублей В Орле началась реализация новой программы по развитию отрасли культуры. Она рассчитана на ближайшие три года.



На эти цели из городского бюджета предусмотрено 10 миллионов рублей. Три миллиона — на 2017 год, 3,1 — на 2018 и 3,8 — на 2019. На эти средства в течение трех лет планируется провести ремонт кровель, систем отопления, замену пожарной сигнализации в нескольких учреждениях культуры, реконструировать фонтан в Городском парке, приобрести современное оборудование для библиотек, театра «Русский стиль», Орловского городского центра культуры, проведение в Орле фестивалей и конкурсов и многое другое, сообщает orel-adm.ru .





Юлия Сулим

19 января 2017 года





На главную страницу





