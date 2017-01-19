На развитие культуры в Орле выделено 10 миллионов рублей

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На развитие культуры в Орле выделено 10 миллионов рублейВ Орле началась реализация новой программы по развитию отрасли культуры. Она рассчитана на ближайшие три года.
На эти цели из городского бюджета предусмотрено 10 миллионов рублей. Три миллиона — на 2017 год, 3,1 — на 2018 и 3,8 — на 2019. На эти средства в течение трех лет планируется провести ремонт кровель, систем отопления, замену пожарной сигнализации в нескольких учреждениях культуры, реконструировать фонтан в Городском парке, приобрести современное оборудование для библиотек, театра «Русский стиль», Орловского городского центра культуры, проведение в Орле фестивалей и конкурсов и многое другое, сообщает orel-adm.ru .
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