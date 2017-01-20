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пятница
20.01.2017
11:02:56
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В орловском Краеведческом музее открывается фотовыставка Татьяны Озёриной «Городок сказок и легенд»Татьяна Озёрина - выпускница Брянской художественной школы, художественно-графического факультета ОГУ, Орловского колледжа искусств.
Это уже четвертая персональная выставка художницы. На ней автор представила коллекцию работ из фототура 2016 года по Средней Азии, городам Бухара и Самарканд.
Выставка отрывается 20 января в 16 часов.
Орловское Информбюро
20 января 2017 года
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