Новости версия для печати В орловском Краеведческом музее открывается фотовыставка Татьяны Озёриной «Городок сказок и легенд» Татьяна Озёрина - выпускница Брянской художественной школы, художественно-графического факультета ОГУ, Орловского колледжа искусств.



Это уже четвертая персональная выставка художницы. На ней автор представила коллекцию работ из фототура 2016 года по Средней Азии, городам Бухара и Самарканд.

Выставка отрывается 20 января в 16 часов.





Орловское Информбюро

20 января 2017 года







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