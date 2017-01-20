Новости версия для печати Продукция Орловского хлебокомбината удостоена золотых медалей VII Всероссийского Смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» ОАО «Орловский хлебокомбинат» представляло Орловскую область на XII Международной конференции «Хлебопекарное производство в России: вызовы и стратегии рынка» и VII Всероссийском Смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции», которые состоялись в Москве в конце 2016 года.



Золотых медалей VII Всероссийского Смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» были удостоены хлеб «Богородский», хлеб «Литовский» и пирог фруктовый Орловского хлебокомбината. Кроме того, хлеб «Русский» и хлеб «Нордик» получили серебро, «Каравай к празднику» - бронзу, сообщает orel-region.ru .



Всего во Всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» приняло участие 57 хлебопекарных предприятий России, представивших 327 образцов хлебобулочных изделий. Качество хлебобулочных изделий оценивала Конкурсная комиссия из 16 специалистов, в которую входили представители Минсельхоза России, отраслевых НИИ, вузов и СМИ.





Орловское Информбюро

20 января 2017 года







На главную страницу





