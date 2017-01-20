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пятница
20.01.2017
11:02:53
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Сегодня в библиотеке им. Рубцова состоится День информации «Заповедники России: 100 лет истории»Это первое крупное мероприятие в Централизованной библиотечной системе города, посвященное Году Экологии.
Студентам и школьникам расскажут об особо охраняемых природных территориях Орловской области и экологии города.
В мероприятии также примут участие студенты и аспиранты факультета естественных наук Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, которые поделятся своими наработками по изучению памятников природы Орловской и Тульской областей.
Также будет объявлено об областном фотоконкурсе «Заповедные места», который стартует в ближайшее время.
Орловское Информбюро
20 января 2017 года
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