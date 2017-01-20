Россельхознадзор предлагает подарить новогодней ёлке вторую жизнь

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пятница
20.01.2017
11:03:04
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Россельхознадзор предлагает подарить новогодней ёлке вторую жизньЗавершились все январские праздники, а значит теперь не осталось ни единого повода оставлять не разобранной праздничную ёлку.
Многие Орловчане уже избавились от этих новогодних символов, а вот тем, кто решил оставить елку до Крещения, Россельхознадзор предлагает подарить растению «вторую жизнь».
К примеру, еловые и сосновые ветки, а также их хвоя – лакомство для кроликов и других домашних животных. Также ствол дерева можно использовать в декоративных целях. К примеру, распилить его на несколько частей и создать бордюр для цветочных клумб.
Ветки идеальны для мульчирования. Хвоя — отличное удобрение. Она сохраняет влагу, защищает молодые саженцы от болезней и паразитов, не дает развиваться многочисленным сорнякам. Поэтому садоводы рекомендуют при посадке положить в лунку пригоршню иголок.
Ольга Селиверстова
20 января 2017 года
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