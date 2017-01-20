Новости версия для печати Россельхознадзор предлагает подарить новогодней ёлке вторую жизнь Завершились все январские праздники, а значит теперь не осталось ни единого повода оставлять не разобранной праздничную ёлку.



Многие Орловчане уже избавились от этих новогодних символов, а вот тем, кто решил оставить елку до Крещения, Россельхознадзор предлагает подарить растению «вторую жизнь».



К примеру, еловые и сосновые ветки, а также их хвоя – лакомство для кроликов и других домашних животных. Также ствол дерева можно использовать в декоративных целях. К примеру, распилить его на несколько частей и создать бордюр для цветочных клумб.



Ветки идеальны для мульчирования. Хвоя — отличное удобрение. Она сохраняет влагу, защищает молодые саженцы от болезней и паразитов, не дает развиваться многочисленным сорнякам. Поэтому садоводы рекомендуют при посадке положить в лунку пригоршню иголок.





Ольга Селиверстова

20 января 2017 года







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