Новости версия для печати Региональный Фонд социального страхования напоминает орловским работодателям о том, что им необходимо заявить об основном виде деятельности Раз в год работодатели помимо привычных отчетов сдают в Фонд социального страхования справку, которая подтверждает основной вид деятельности организации.



От нее зависит, какой класс профессионального риска и тариф страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве будет установлен организации на текущий год - от 0,2% до 8,5%.



Для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователю необходимо до 15 апреля подать в отделение Фонда заявление, справку-подтверждение основного вида деятельности, копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год. Если страхователь не представит документы в установленный срок, региональное отделение Фонда отнесет его к тому виду экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска. Подать документы можно также через портал госуслуги.ру.





Юлия Сулим

20 января 2017 года







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