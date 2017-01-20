Новости версия для печати Сотрудники администрации Орла отчитались о работе с обращениями граждан Наибольшее количество обращений традиционно посвящены вопросам благоустройства, санитарного содержания городских территорий, дорожного ремонта и транспортного обслуживания.



С 9 по 17 января в мэрию областного центра поступило 336 писем от граждан и 555 — от юридических лиц. За IV квартал прошлого года на имя главы администрации и его заместителей поступило 3146 обращений граждан. Наибольшее количество обращений традиционно посвящены вопросам благоустройства, санитарного содержания городских территорий, дорожного ремонта и транспортного обслуживания. Актуальными для жителей остаются также вопросы обеспечения жильем, коммунальными услугами жилого фонда. 40% от общего числа обращений рассмотрены положительно.





Юлия Сулим

20 января 2017 года







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