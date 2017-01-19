Новости версия для печати Орловская филармония пока останется на Ленинской История с поиском походящего помещения для областной государственной филармонии, тянется не один год. Подбирались разные варианты, вплоть до постройки нового здания, но в силу разных причин ни один из них не подошел. И вот, в конце прошлого года, из областного управления культуры пришла информация, что филармонии будет отдан ДК ЖД.



О переезде речь пока не идет, но к помещению филармонии на Ленинской уже приходят некие граждане, с нетерпением ждущие, когда освободится это место. Наш корреспондент встретился с чиновниками, музыкантами, представителями РЖД для того, чтобы узнать, переберется ли филармония в ДК ЖД, и произойдет ли это вообще?



Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести. Орёл» на телеканале «Россия».





Эва Стасюлевич

19 января 2017 года





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