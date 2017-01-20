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пятница
20.01.2017
0:06:43
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Крещение водой. В орловские Иордани окунулись тысячи человек.
- Таблички против «снарядов зимы». Предупрежден, значит вооружен?
- Шесть лет за поцелуй. Гость из Таджикистана направил свою любовь не на тот объект.
- «Игры разума». Зачем орловским следователям в здании детская карусель?
- По старому адресу. Артисты орловской филармонии не спешат зачехлять инструменты для переезда.
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