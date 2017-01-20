Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Крещение водой. В орловские Иордани окунулись тысячи человек.



- Таблички против «снарядов зимы». Предупрежден, значит вооружен?



- Шесть лет за поцелуй. Гость из Таджикистана направил свою любовь не на тот объект.



- «Игры разума». Зачем орловским следователям в здании детская карусель?



- По старому адресу. Артисты орловской филармонии не спешат зачехлять инструменты для переезда.



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Вести. Орёл

19 января 2017 года





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