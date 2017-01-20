Вопрос о передаче здания ДК Железнодорожников в собственность Орловской области пока не решен

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пятница
20.01.2017
11:03:01
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Вопрос о передаче здания ДК Железнодорожников в собственность Орловской области пока не решенПланируется, что в здании разместится орловская филармония, которая нуждается в хорошем концерном зале. Однако пока орловская филармония останется на Ленинской.
История с поиском походящего помещения для областной государственной филармонии, тянется не один год. Подбирались разные варианты, вплоть до постройки нового здания, но в силу разных причин ни один из них не подошел. И вот, в конце прошлого года, из областного управления культуры пришла информация, что филармонии будет отдан ДК ЖД.
Надежда на переезд появилась в декабре: средства массовой информации озвучили намерение области приобрести для филармонии здание ДК ЖД. И буквально сразу на Ленинскую зачастили необычные зрители, которые с интересом приглядывались к помещению.
Оно и понятно: центр, проходимость, прекрасное место. Но! Пока никто никуда не едет... Сделка еще не состоялась 18 января а совещании, которое провел первый заместитель губернатора Александр Бударин, только обсудили вопрос приобретения его в госсобственность на выгодных для области условиях.
На сегодняшний день это наиболее приемлемый вариант. Других подходящих помещений для филармонии просто нет. Строительство нового, специализированного здания область просто не потянет. ДК в стиле сталинского ампира постройки 1955 года сохранился неплохо, но, безусловно, требует ремонта, хотя РЖД и старались поддерживать его в надлежащем состоянии.
Все это требует вложений, и в областной администрации деньги на ремонт обещали заложить в бюджет, но печальный опыт двух отремонтированных театров беспокоит музыкантов.
Многочисленные кружки и секции, которые сегодня есть в ДК, останутся на месте, и будут работать в обычном режиме. Тех же, кто с любопытством приглядывается к зданию на Ленинской, разочаруем . Помещение это все равно останется за филармонией, как репетиционная база и площадка для камерных концертов. Но когда состоится сделка, сколько будет стоить здание ДК и ремонт, сказать пока никто не может.
Вот и получается, что все разговоры о переезде филармонии в новое здание, как минимум, преждевременны, и менять прописку музыкантам придется еще не скоро. Ну что ж, ждать им не привыкать, ведь они как никто другой знают, что все приходящее, а музыка вечна.
Эва Стасюлевич
20 января 2017 года
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