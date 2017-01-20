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Вопрос о передаче здания ДК Железнодорожников в собственность Орловской области пока не решен

Планируется, что в здании разместится орловская филармония, которая нуждается в хорошем концерном зале. Однако пока орловская филармония останется на Ленинской.

История с поиском походящего помещения для областной государственной филармонии, тянется не один год. Подбирались разные варианты, вплоть до постройки нового здания, но в силу разных причин ни один из них не подошел. И вот, в конце прошлого года, из областного управления культуры пришла информация, что филармонии будет отдан ДК ЖД.
 
Надежда на переезд появилась в декабре:  средства массовой информации озвучили намерение области приобрести для филармонии здание ДК ЖД. И буквально сразу на Ленинскую зачастили необычные зрители, которые с интересом приглядывались к помещению. 
Евгений Дуленцов, сотрудник областной государственной филармонии: «Приходят и спрашивают, когда вы переедете во Дворец железнодорожников, и хотят здесь что-то сделать, кто говорит, что  склады какие-то, кто -  столовую...».
Оно и понятно: центр, проходимость, прекрасное место. Но! Пока никто никуда не едет... Сделка еще не состоялась 18 января а совещании, которое провел первый заместитель губернатора Александр Бударин, только обсудили вопрос приобретения его в госсобственность на выгодных для области условиях.
Андрей Сорокин, представитель службы коммуникаций московской железной дороги: «Договоренность такая была достигнута  между руководством компании РЖД и руководством Орловской области о том, что будет передан ДК под сценическую площадку нашей Орловской филармонии».
Дмитрий Моисеев, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Я знаю, что проектом бюджета уже предусматривается финансирование и на этот и на следующий год, и я уверен, что в ближайшее время этот вопрос будет решен».
На сегодняшний день это наиболее приемлемый вариант. Других подходящих помещений для филармонии просто нет.  Строительство нового, специализированного здания область просто не потянет. ДК в стиле сталинского ампира постройки 1955 года сохранился неплохо, но, безусловно, требует ремонта, хотя РЖД и старались  поддерживать его в надлежащем состоянии.
Юрий Смирнов, директор ДК Железнодорожников: «Отопление меняли более двадцати лет назад, хотя здесь есть новые радиаторы, но это местами, а это надо делать целиком.  Кровлю меняли тоже лет 20 назад, даже если на кресла посмотрите в зале, то они  с 1998 года...»
Все это требует вложений, и в областной администрации деньги на ремонт обещали заложить в бюджет, но печальный опыт двух отремонтированных театров беспокоит  музыкантов.
Дмитрий Коваленко, художественный руководитель Орловской государственной филармонии: «Наше начальство в управлении культуры сказало, что говорить о реальном освоении концертного зала и площадей можно даже не в 2017, а в 2018 году. Но сейчас уже необходимо сделать какие-то прикидки, промерять все, просчитать, чтобы максимально сократить по времени и по нервным затратам момент вхождения организации в жизнь уже сложившегося  комплекса».
Многочисленные кружки и секции, которые сегодня есть в ДК, останутся на месте, и будут работать в обычном режиме. Тех же, кто  с любопытством приглядывается к зданию на Ленинской, разочаруем . Помещение это все равно останется за филармонией, как репетиционная база и площадка для камерных концертов. Но когда состоится сделка, сколько будет стоить здание ДК и ремонт, сказать пока никто не может.
 
Вот и получается, что все разговоры о переезде филармонии в новое здание, как минимум, преждевременны, и менять прописку музыкантам придется еще не скоро. Ну что ж, ждать им не привыкать, ведь они как никто другой знают, что все приходящее, а музыка вечна. 





Эва Стасюлевич
20 января 2017 года

 


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