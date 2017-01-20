Новости версия для печати Безопасность орловцев – дело рук самих орловцев! С таким решением в сезон льда и сосулек на крышах вступили некоторые управляющие компании областного центра. Прошлый год для них был богат на судебные иски от недовольных автовладельцев, о чьи машины разбивались ледяные сталактиты. В этом году менеджеры ЖКХ решили себя юридически обезопасить.



Зима в этом году в Орле выдаётся странная. То мороз, то оттепель…а теперь ещё и сосульки на крышах, за которые никто не отвечает и никто не собирается убирать. Управляющие компании, на чьи плечи, казалось бы, и должны возлечь данные обязанности, открестились. Зима в этом году в Орле выдаётся странная. То мороз, то оттепель…а теперь ещё и сосульки на крышах, за которые никто не отвечает и никто не собирается убирать. Управляющие компании, на чьи плечи, казалось бы, и должны возлечь данные обязанности, открестились. Есть постановление городской администрации от ноября 2013 года, которое гласит, что собственники на своём общем собрании на основании предложений управляющей организации вправе принять решение о включении дополнительных работ, среди которых очистка снега от скопления снега и наледи. В итоге Первая городская управляющая компания принимает следующее решение: провести во всех своих домах собрания жильцов, чтобы решить этот момент. Как положено за 10 дней до события развесили объявления, к назначенному времени прибыли на место, только вот кворум не собрался. Ни в одном доме. То есть услуга очистки крыш от снега и льда в общий пакет включена не была. На вполне законных основаниях. Хотя есть ещё одна причина, по которой это вряд ли произошло бы. Цены больно уж кусаются. Заниматься данным видом работ могут только альпинисты. У орловских - дешевле 900 рублей за метр не найти. Орловцы обратили внимание на таблички, которые появились этой зимой на домах с наледями. Гласят они, что обходить место потенциального падения сосулек нужно за 3 метра. Юридической ценности они не несут. Это просто предупреждение. Вот и получается, что сбивать ледяные глыбы никто не должен. И ответственности, если они обрушатся на чью-нибудь голову, тоже никто не понесёт.









Антон Киселёв

20 января 2017 года







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