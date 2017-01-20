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В 2017 году в Орловской области планируется создать девять сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Как отметил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Юрий Сидыганов, выступая на заседании комитета по аграрной политике Облсовета, решение данной задачи находится на контроле региональных властей.

Региональный департамент сельского хозяйства регулярно консультирует заинтересованных лиц о порядке создания кооперативов и оказываемой им господдержке. В сентябре-октябре 2016 года на Орловщине работали специализированные информационно-консультационные бригады. По словам Юрия Сидыганова, в рамках развития сельскохозяйственной потребительской кооперации предстоит решить ряд проблемных вопросов, среди которых сокращение сельского населения, недостаток современной техники, оборудования, трудности при оформлении банковских кредитов, нестабильность цен на сельхозпродукцию.

Ключевым условием успеха является и заинтересованность муниципальной власти. Как было отмечено, в настоящее время о готовности создать сельскохозяйственные потребительские кооперативы заявил Свердловский, Болховский и Урицкий районы Орловской области.