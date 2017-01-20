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Более 20 тысяч орловских пенсионеров получают социальную доплату

На 2017 год в Орловской области прожиточный минимум для пенсионеров определён в сумме 8 тысяч 434 рубля.

Федеральная социальная доплата производится всем неработающим пенсионерам, если их совокупные выплаты ниже прожиточного минимума пенсионера в том субъекте, где они проживают.

На 1 января 2017 года количество получателей федеральной социальной доплаты составило 21 472 человека. Это 8% от общего количества пенсионеров. Средний размер доплаты – 2 тысячи 288 рублей.