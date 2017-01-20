В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново сегодня открывается выставка, посвященная Сергею Есенину

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В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново сегодня открывается выставка, посвященная Сергею ЕсенинуВыставка так и называется «Знакомый Ваш Сергей Есенин».
Экспозиция расскажет о родине поэта – селе Константиново Рязанской губернии. Посетители смогут увидеть уникальные реликвии: вещи, принадлежавшие поэту, его родным, прижизненные издания его стихов. Так один из разделов экспозиции рассказывает об истории публикации первого сборника Сергея Есенина «Радуница». Все экспонаты – это фонды государственного музея-заповедника Сергея Есенина.
Ольга Селиверстова
20 января 2017 года
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