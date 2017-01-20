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пятница
20.01.2017
16:35:52
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Поклонники… не талантов, а помещения на Ленинской. Слухи о скором переезде орловской филармонии преувеличены.
- «Круговое расследование». Детская карусель стала объектом следственного эксперимента.
- С праздника – в мусорный контейнер? В Россельхознадзоре предлагают альтернативные методы «утилизации» новогодних ёлок.
- Ты – женщина, а значит, ты - прекрасна. Орловские фотографы отличились на всероссийской выставке.
Вести. Орёл
20 января 2017 года
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