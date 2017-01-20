Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Поклонники… не талантов, а помещения на Ленинской. Слухи о скором переезде орловской филармонии преувеличены. - «Круговое расследование». Детская карусель стала объектом следственного эксперимента. - С праздника – в мусорный контейнер? В Россельхознадзоре предлагают альтернативные методы «утилизации» новогодних ёлок. - Ты – женщина, а значит, ты - прекрасна. Орловские фотографы отличились на всероссийской выставке.

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Вести. Орёл

20 января 2017 года







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