Фестиваль-акция «Музыка добрых сердец» переходит на новый формат

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пятница
20.01.2017
16:36:14
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Фестиваль-акция «Музыка добрых сердец» переходит на новый форматКак рассказала инициатор проекта, орловская певица Наталья Куприянова теперь это Межрегиональный благотворительный фестиваль.
«Музыка добрых сердец» звучит в Орле уже 5-й год. Как прежде акция, приуроченная к международному дню детей, больных раком, пройдёт 15 февраля.
Акция начнется с благотворительной прогулки - в прошлом году, кстати, за её время волонтёрам удалось собрать 90 тысяч рублей, а затем состоится и сам концерт «Музыка добрых сердец». Концерт пройдёт в стенах Орловском городском центре культуры.
Как сообщили организаторы, в прошлом году благодаря акции удалось помочь сразу двум детям: Арине Грицковой из Красноярска – девочка больна нейробластомой, и орловцу Вове Фризену - у малыша была обнаружена злокачественная опухоль обоих глаз.
Благодаря прошлогодней акции оба ребёнка смогли сделать операции. Вову родители отвезли на лечение в Швейцарию, а Арину - в Германию. Оба ребёнка идут на поправку.
Антон Киселёв
20 января 2017 года
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