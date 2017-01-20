Новости версия для печати Орловские депутаты решили обратиться в Госдуму с просьбой определить размер штрафа за парковку автомобилей на газонах или детских площадках Несмотря на то, что сам запрет на подобную парковку прописан в законе не вчера, пока размер штрафа на федеральном уровне не уточнен. Эта задача была передана регионам.



Как итог – разноголосица на местах. Свести все в единый административный кодекс уже пора, посчитали орловские депутаты. В ходе заседания профильного комитета Горсовета Орла, было решено обратиться за поддержкой к депутатам с областного уровня, а затем и вовсе выйти с инициативой на Москву.





Юлия Сулим

20 января 2017 года







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