Новости версия для печати За год количество преступлений в Орловской области снизилось на 20% Такие данные озвучил начальник региональной полиции Юрий Савенков на расширенном заседании коллегии УМВД.



Всего за 2016 год стражи порядка зарегистрировали 9 тысяч преступлений. Снизилось число убийств, грабежей, разбоев и краж. Количество преступлений против личности снизилось на 27,8%. За год удалось изъять более 48 килограммов наркотиков. Также отмечено снижение преступлений в общественных местах — на 22,7%.





Юлия Сулим

20 января 2017 года







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