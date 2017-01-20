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пятница
20.01.2017
16:36:16
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За год количество преступлений в Орловской области снизилось на 20%Такие данные озвучил начальник региональной полиции Юрий Савенков на расширенном заседании коллегии УМВД.
Всего за 2016 год стражи порядка зарегистрировали 9 тысяч преступлений. Снизилось число убийств, грабежей, разбоев и краж. Количество преступлений против личности снизилось на 27,8%. За год удалось изъять более 48 килограммов наркотиков. Также отмечено снижение преступлений в общественных местах — на 22,7%.
Юлия Сулим
20 января 2017 года
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