За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 38 ДТП

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пятница
20.01.2017
16:36:03
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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 38 ДТПСерьезная авария произошла в Орле в районе мегакомплекса ГРИНН.
Как сообщила старший инспектор отдела по пропаганде Наталья Дудина, за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП один человек получил телесные повреждения.
ДТП произошло 19 января в 19 часов 25 минут. Водитель, управляя автомобилем «Опель-Вектра», при выезде с прилегающей территории в районе дома №4 по Кромскому шоссе допустил столкновение с автомобилем «Инфинити», который впоследствии наехал на ограждение. В результате столкновения пассажир автомобиля «Инфинити», женщина, получила телесные повреждения.
За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено шесть водителей, которые находились в состоянии опьянения.
В ГИБДД напоминают орловцам, что помимо обычных нарядов ДПС в Орловской области контроль за движением на дорогах осуществляют также скрытые патрули дорожно-патрульной службы.
Юлия Сулим
20 января 2017 года
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