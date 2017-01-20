Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 38 ДТП Серьезная авария произошла в Орле в районе мегакомплекса ГРИНН.



Как сообщила старший инспектор отдела по пропаганде Наталья Дудина, за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП один человек получил телесные повреждения.



ДТП произошло 19 января в 19 часов 25 минут. Водитель, управляя автомобилем «Опель-Вектра», при выезде с прилегающей территории в районе дома №4 по Кромскому шоссе допустил столкновение с автомобилем «Инфинити», который впоследствии наехал на ограждение. В результате столкновения пассажир автомобиля «Инфинити», женщина, получила телесные повреждения.



За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено шесть водителей, которые находились в состоянии опьянения.



В ГИБДД напоминают орловцам, что помимо обычных нарядов ДПС в Орловской области контроль за движением на дорогах осуществляют также скрытые патрули дорожно-патрульной службы.





Юлия Сулим

20 января 2017 года







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