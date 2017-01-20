Новости версия для печати Орловские фотографы отличились на выставке в Пензе Они получили «бронзу» в командном зачете. Пять наградных лент завоевали орловцы. Среди победителей и новички, и фотохудожники со стажем. Российская выставка собрала более 200 участников со всего мира.



Столько фотографов на один квадрантный метр увидишь не часто, да и собираются они больше в Интернете, в группе «Орловский фотоклуб ФИАП-Орел». Но сегодня особый повод, обменяться впечатлениями и отметить победу коллег.



Конкурс «Золотая женщина» проводился первый раз, орловцы решили поддержать его своим присутствием, а, кроме того, не во всех конкурсах можно принимать участие целым клубом.

Андрей Сучков, фотохудожник, член FIAP: «Появилась возможность заявиться именно как фотоклуб, это было необходимо еще и потому, что клуб совсем недавно организовался, он больше виртуальный, чем личностный, и нужно было уже переходить от слов к делу». Первый раз орловские фотографы выступали как фотоклуб, и с первого же раза одержали победу. Мария Лавриненко - корреспондент, работает на телевидении. Несмотря на многолетнюю дружбу с фотоаппаратом, это ее первая победа.

Мария Лавриненко, фотохудожник: «Я ничего не теряла от того, что выставила свои фотографии, первый приятный момент был, когда я вышла в финал, но когда оказалось, что я еще и ленту выиграла, я была в шоке. Не ожидала». Главная тема конкурса – ее величество женщина. Возможность воспеть женскую красоту, художник никогда не упустит. Кадры, которые принесли успех Татьяне Озёриной, она отщелкала прямо на работе, в хореографической школе.

Татьяна Озёрина, фотохудожник: «Пришел Андрей, сказал: «Надо участвовать, давай выбирать фотографии». Отобрали, послали, выиграли». Но это только кажущаяся легкость. Конкуренция на российских и международных выставках колоссальная. Фотоискусство сегодня на гребне моды. И массовая победа нашего фотоклуба, прежде всего, говорит о профессионализме его состава.



Самая молодая в этой компании - Елена Захарова. Они с мужем оба фотохудожники, но сегодня празднуют ее победу, уже не первую, кстати.

Елена Захарова, фотохудожник: «Главное в фотографии, наверное, - это вложить душу, свое видение, а также показать красоту юной женщины, красоту юной модели». Орловский фотоклуб существует как объединение недавно. И эта коллективная победа - заявка на успех. А каталоги с выставки и наградные ленты фотохудожники получат к 8 марта.





Эва Стасюлевич

20 января 2017 года







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