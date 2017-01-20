Орловские фотографы отличились на выставке в Пензе

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пятница
20.01.2017
16:35:55
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Орловские фотографы отличились на выставке в ПензеОни получили «бронзу» в командном зачете. Пять наградных лент завоевали орловцы. Среди победителей и новички, и фотохудожники со стажем. Российская выставка собрала более 200 участников со всего мира.
Столько фотографов на один квадрантный метр увидишь не часто, да и собираются они больше в Интернете, в группе «Орловский фотоклуб ФИАП-Орел». Но сегодня особый повод, обменяться впечатлениями и отметить победу коллег.
Конкурс «Золотая женщина» проводился первый раз, орловцы решили поддержать его своим присутствием, а, кроме того, не во всех конкурсах можно принимать участие целым клубом.
Первый раз орловские фотографы выступали как фотоклуб, и с первого же раза одержали победу. Мария Лавриненко - корреспондент, работает на телевидении. Несмотря на многолетнюю дружбу с фотоаппаратом, это ее первая победа.
Главная тема конкурса – ее величество женщина. Возможность воспеть женскую красоту, художник никогда не упустит. Кадры, которые принесли успех Татьяне Озёриной, она отщелкала прямо на работе, в хореографической школе.
Но это только кажущаяся легкость. Конкуренция на российских и международных выставках колоссальная. Фотоискусство сегодня на гребне моды. И массовая победа нашего фотоклуба, прежде всего, говорит о профессионализме его состава.
Самая молодая в этой компании - Елена Захарова. Они с мужем оба фотохудожники, но сегодня празднуют ее победу, уже не первую, кстати.
Орловский фотоклуб существует как объединение недавно. И эта коллективная победа - заявка на успех. А каталоги с выставки и наградные ленты фотохудожники получат к 8 марта.
Эва Стасюлевич
20 января 2017 года
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