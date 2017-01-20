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В этом году изменятся правила получения государственной поддержки для сельхозпроизводителей

Новость была озвучена на совещание по вопросу реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.

Самым популярным нововведением станет «Единая субсидия», уверены чиновники. Её смогут получить предприятия, которым необходимо содействие в достижении целевых показателей реализации региональных программ развития АПК. По ней производителям будет возмещаться часть процентной ставки по краткосрочным кредитам, либо затраты на развитие материально- технической базы, либо выделяться средства на развитие элитного семеноводства.
Елена Леонова, и.о. заместителя начальника управления государственной поддержки АПК и развития сельских территорий Департамента сельского хозяйства Орловской области: «Объём господдержки в федеральном бюджете сокращён значительно. Минсельхоз отказался от поддержки высокорентабельных культур. Это масличные, технические культуры». 
В прошлом году объем государственной поддержки АПК Орловской области составил 2,5 млрд рублей. Сколько будет выделено в 2017-м, чиновники пока не озвучили.


Антон Киселёв
20 января 2017 года

 


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